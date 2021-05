Tu Sì Que Vales | tra conferme e nuovi arrivi

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 maggio 2021) Frasi prepara la nuova edizione di Tu Sì Que. A svelare le prime anticipazioni è Sabrina Ferilli che su Instagram ha pubblicato un post che lascia poco spazio ai dubbi. L’attrice infatti vestirà nuovamente i panni del giudice speciale dello show. Protagonista in tv con la fiction Svegliati amore mio, la Ferilli ha pubblicato su Instagram un breve video con i momenti più divertenti della scorsa stagione di Tu Sì Que. “Ci sono cascata di nuovo”, ha commentato, lasciando intendere che sarà nuovamente nella trasmissione. Accanto a lei sembra confermata la giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Il format è stato condotto per diverse edizioni da Belen Rodriguez, affiancata prima da Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, e in ...