Trump non ha preso bene la conferma della sua espulsione da Facebook (Di giovedì 6 maggio 2021) Trump si è lamentato della sua espulsione da Facebook e Instagram, confermata dal consiglio di sorveglianza di Facebook. E i repubblicani hanno già iniziato a sfruttare l’evento per alimentare i loro discorsi vittimisti (foto: Bill Pugliano/Getty Images)Donald Trump non sa accettare una sconfitta: era già emerso a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi che hanno visto trionfare Joe Biden, ma ora, dopo che l’Oversight Board ha confermato l’espulsione dell’ex presidente da Facebook e Instagram, il tycoon, indispettito, ha inviato un’email al New York Times criticando aspramente Facebook, Google e Twitter e le loro rispettive decisioni di estrometterlo dalle loro piattaforme. “La libertà di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)si è lamentatosuadae Instagram,ta dal consiglio di sorveglianza di. E i repubblicani hanno già iniziato a sfruttare l’evento per alimentare i loro discorsi vittimisti (foto: Bill Pugliano/Getty Images)Donaldnon sa accettare una sconfitta: era già emerso a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi che hanno visto trionfare Joe Biden, ma ora, dopo che l’Oversight Board hato l’dell’ex presidente dae Instagram, il tycoon, indispettito, ha inviato un’email al New York Times criticando aspramente, Google e Twitter e le loro rispettive decisioni di estrometterlo dalle loro piattaforme. “La libertà di ...

