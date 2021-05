Trova 300 euro al bancomat e li porta dai carabinieri, che trovano il proprietario (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha Trovato alcune banconote allo sportello bancomat da cui voleva prelevare denaro. E, anziché intascarsele, ha deciso di rivolgersi subito ai carabinieri, per consegnare quei soldi e cercare il ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 6 maggio 2021) Hato alcune banconote allo sportelloda cui voleva prelevare denaro. E, anziché intascarsele, ha deciso di rivolgersi subito ai, per consegnare quei soldi e cercare il ...

Advertising

IncBeelzebub : @madmiraclecloud @cremino01 In base alla regione in cui si trova, un tirocinante può ricevere un’indennità minima m… - agrimpresa : RT @Terremerse: Nelle aree in cui l'#oidio è frequentemente un problema è consigliabile iniziare la difesa della vite?? fin dalle prime fasi… - Terremerse : Nelle aree in cui l'#oidio è frequentemente un problema è consigliabile iniziare la difesa della vite?? fin dalle pr… - gpalmero3 : RT @StefanBernstein: @emme_sette L'insondabile, o solo poco sondato mondo delle sensazioni, emozioni e affetti (ma anche gli odi) degli ani… - tittigarau : RT @StefanBernstein: @emme_sette L'insondabile, o solo poco sondato mondo delle sensazioni, emozioni e affetti (ma anche gli odi) degli ani… -