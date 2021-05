Tridico | l’apostata

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’arrivo di Mario Draghi al governo ha impresso un cambiamento nella linea dei partiti e anche nelle convinzioni di alcuni singoli. Non si sa se la trasformazione sia avvenuta per opportunismo o per convincimento, ma in alcuni casi le conversioni sono sorprendenti per quanto profonde e repentine. La più clamorosa è quella del presidente dell’Inps Pasqualeche, in un’intervista del 1° maggio al quotidiano comunista il manifesto appare un sostenitore della prof. Elsa Fornero., infatti, boccia senza appello Quota 100: “Il problema dell’innalzamento dell’età pensionabile esiste, ma non si può continuare ad affrontarlo aggravando l’iniquità intergenerazionale e inserendo quote fisse che non fanno altro che continuare a ingessare il sistema”, dice. “Al contrario – prosegue il presidente dell’Inps – dobbiamo trovare un percorso condiviso ...