Tribeca Games Festival dal cinema ai videogiochi! Ecco gli affascinanti titoli in gara nella prima edizione

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nonostante l'industria fosse già in rapida ascesa, l'anno della pandemia ha contribuito fortemente all'esplosione del mercato del gaming, a cui è seguito un rinnovamento dell'ambiente culturale che lo circonda: nuovi, awards, newsletter, e chi più ne ha più ne metta. La domanda e l'interesse per i giochi sono sempre più forti, e non siamo che all'inizio di una piccola rivoluzione. Non a caso il 2021 segna lavolta del, la versione videoludica del celebrededicato ai film cosiddetti "indipendenti". Questo cambiamento ha infatti riguardato anche i giochi indie (o definiti tali), che si stanno imponendo con sempre più forza nel mercato anche grazie a abbonamenti come il Game Pass, che spesso li includepropria ...

