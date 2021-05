Trescore | Gennaro è tornato a casa | non dava sue notizie alla famiglia da martedì

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati due giorni di apprensione, mafineretti ènel pomeriggio di giovedì 6 maggio. Una storia a lieto fine, ma che ha tenuto lacol fiato sospeso: il ragazzo, 36 anni,era uscito diper recarsi sul posto di lavoro, ad Albano Sant’Alessandro, ma in azienda non è mai arrivato. Non vedendolo rientrare, i familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri diBalneario, ampliando poi l’appello anche sui social. Poi, nel tardo pomeriggio di giovedì,ha fatto rientro dai suoi cari.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trescore Gennaro

BergamoNews.it

Sono giorni di apprensione aBalneario, comune dal quale da martedì sera (4 maggio) mancaCasaretti. L'uomo, 36 anni, dopo essersi allontanato da casa intorno alle 21 non ha più fatto ritorno alla propria ...La famiglia, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, si è affidata anche ai social: avrebbe dovuto iniziare a lavorare alle 22, ma non è mai arrivato in azienda.La famiglia, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, si è affidata anche ai social: avrebbe dovuto iniziare a lavorare alle 22, ma non è mai arrivato in azienda.