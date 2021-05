Trasporti, Tirrenia: “Senza accordo ristrutturazione rischio bancarotta” (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Senza l’accordo di ristrutturazione di Cin, Tirrenia, come sancito dall’Attestatore, primario professionista terzo ed indipendente, recupererebbe forse fra il 10% ed il 19% del proprio credito di 180 milioni di euro, quindi una cifra fra 18 e 34 milioni di euro, ma non subito, fra diversi anni e Senza alcuna garanzia. La nostra offerta, accettata dai Commissari di Tirrenia e supportata dall’intervento del Gruppo Europa Investimenti, primario investitore italiano, con un investimento di 63 milioni di euro, prevede il pagamento di 23 milioni di euro subito, di 20 milioni di euro nel corso del piano e di altri 101 milioni di euro entro il 2025, garantiti da ipoteche sulle navi, per un totale pari all’80% del credito ovvero 144 milioni di euro”. Questo l’appello lanciato da ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “l’didi Cin,, come sancito dall’Attestatore, primario professionista terzo ed indipendente, recupererebbe forse fra il 10% ed il 19% del proprio credito di 180 milioni di euro, quindi una cifra fra 18 e 34 milioni di euro, ma non subito, fra diversi anni ealcuna garanzia. La nostra offerta, accettata dai Commissari die supportata dall’intervento del Gruppo Europa Investimenti, primario investitore italiano, con un investimento di 63 milioni di euro, prevede il pagamento di 23 milioni di euro subito, di 20 milioni di euro nel corso del piano e di altri 101 milioni di euro entro il 2025, garantiti da ipoteche sulle navi, per un totale pari all’80% del credito ovvero 144 milioni di euro”. Questo l’appello lanciato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Tirrenia Trasporti, Tirrenia: "Senza accordo ristrutturazione rischio bancarotta" Questo l' appello lanciato da Tirrenia al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "A quanto ci scrivono i Commissari, il ministro Giorgetti, " prosegue la nota della società " avrebbe ...

Tirrenia, Civitavecchia - Olbia per 2 anni. Previsti accordi con Gnv e Grimaldi ...di trasporto marittimo nella tratta Civitavecchia - Olbia e viceversa alla compagnia Cin Tirrenia . Lo ha stabilito il ministero delle Infrastrutture con un decreto del Dipartimento per i trasporti e ...

