Trasporti, MIMS: continuità Sardegna garantita senza più oneri per Stato (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Il servizio di continuità territoriale per la Sardegna, per i prossimi due anni, sarà garantito senza più oneri a carico dello Stato. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS), precisando che il nuovo regime è in vigore da maggio 2021 sulla linea Civitavecchia-Olbia, nel periodo invernale (1° ottobre-31 maggio,). Le tre imprese che operano la tratta – Grandi Navi Veloci, Compagnia Italiana Navigazione e Grimaldi Euromed – rispondendo positivamente alla procedura attivata dal Ministero, hanno accettato di effettuare i collegamenti garantendo la continuità territoriale e il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, quale condizione per operare nel corso della stagione estiva. Gli obblighi di servizio prevedono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Il servizio diterritoriale per la, per i prossimi due anni, sarà garantitopiùa carico dello. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (), precisando che il nuovo regime è in vigore da maggio 2021 sulla linea Civitavecchia-Olbia, nel periodo invernale (1° ottobre-31 maggio,). Le tre imprese che operano la tratta – Grandi Navi Veloci, Compagnia Italiana Navigazione e Grimaldi Euromed – rispondendo positivamente alla procedura attivata dal Ministero, hanno accettato di effettuare i collegamenti garantendo laterritoriale e il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, quale condizione per operare nel corso della stagione estiva. Gli obblighi di servizio prevedono ...

Advertising

AgenziaASI : Trasporti eccezionali, Rixi: Ok Mims su Fiorenzuola-Fidenza, si prosegua con A26 e altre tratte a rischio… - mauro_nicosia : RT @CONFETRA: ????????Confetra alla Consulta generale della logistica e dei trasporti con il Ministro Giovannini: urgente una strategia integr… - CONFETRA : ????????Confetra alla Consulta generale della logistica e dei trasporti con il Ministro Giovannini: urgente una strateg… - ddpdj : RT @DerossiFM: Automobile cosa? Quella strana dimenticanza del ministero dei Trasporti che ora si chiama della Mobilità sostenibile https:/… - ilnautilus : G7 Trasporti: rilanciare i collegamenti internazionali in piena sicurezza per operatori e utenti Il Ministro Enric… -