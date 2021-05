Tra Francia ed Egitto, è il momento dell’Italia. Scrive il gen. Mario Arpino (Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia che la Francia stia vendendo trenta cacciabombardieri Rafale all’Egitto con una spesa “agevolata” di 3,75 miliardi di euro, in questo mondo di persone pie a senso unico, ha destato uno scalpore che forse non merita. In fondo, si tratta solo del proseguimento di un altro programma, in accordo con il quale già nel 2015 il Paese dei faraoni aveva acquistato altri 24 Rafale, anche questi con pagamento “agevolato”. Fonti solitamente bene informate parlano di un “maxi accordo segreto del valore di almeno 4,8 miliardi di dollari”. In cosa consista l’agevolazione è presto detto. Visto che l’Egitto certo non nuota nell’oro, pur di “vendere”, il sito Disclose spiega che oltre l’ottanta per cento della spesa sarà anticipato dalla stessa Francia attraverso l’intervento coordinato di almeno quattro banche francesi, con ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia che lastia vendendo trenta cacciabombardieri Rafale all’con una spesa “agevolata” di 3,75 miliardi di euro, in questo mondo di persone pie a senso unico, ha destato uno scalpore che forse non merita. In fondo, si tratta solo del proseguimento di un altro programma, in accordo con il quale già nel 2015 il Paese dei faraoni aveva acquistato altri 24 Rafale, anche questi con pagamento “agevolato”. Fonti solitamente bene informate parlano di un “maxi accordo segreto del valore di almeno 4,8 miliardi di dollari”. In cosa consista l’agevolazione è presto detto. Visto che l’certo non nuota nell’oro, pur di “vendere”, il sito Disclose spiega che oltre l’ottanta per cento della spesa sarà anticipato dalla stessaattraverso l’intervento coordinato di almeno quattro banche francesi, con ...

