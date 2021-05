Torino | aperitivi dei negazionisti dentro alla torteria di Chivasso | sequestrato il locale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Più di 150 multe, centinaia di violazioni delle norme anti C e la sospensione dell'attività. Ma ora arriva il sequestro delper ladi via Orti, a, provincia di , da tempo ...

... a Chivasso, sede nelle ultime settimane di numerosinegazionisti e di continue ...delle 'ripetute e gravi violazioni delle norme anti Covid rilevate - ricorda la Prefettura diin una ......considerate dalla Prefettura di'gravi '. Anche perché l'attività era stata già sospesa . E per questo la procura di Ivrea aveva aperto un procedimento penale sulla Torteria. Glicon ...Chivasso (Torino), 6 aprile 2021 - Tensione questa mattina a Chivasso, nel Torinse, durante l'intervento delle forze dell'ordine (carabinieri, polizia e vigili urbani) per porre sotto sequestro la Tor ...L’intervento delle forze dell’ordine ha scatenato la reazione della titolare che, come in altre occasioni, ha dato in escandescenza insultando i presenti.