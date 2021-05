“Tommaso ha talento | ma ha poca esperienza in TV” | la Ventura avverte Zorzi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Intervista su ‘Chi’ per Simona. La conduttrice ha parlato di svariati temi, fra cui la relazione e i progetti con il marito Giovanni Terzi, di cui appare sempre innamoratissima. Innamoratissima sin dal primo giorno in cui si sono incontrati, ormai tre anni or sono. E da allora ne hanno passate parecchie (come d’altra parte molti di noi) tra cui la convivenza forzata causa lockdown e il covid di lui. LEGGI ANCHE => “Io, positivo al Covid, ho una malattia molto seria”: Giovanni Terzi, compagno di Simona, si confessa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona(@simona) Ma tra le parole più interessanti ci sono quelle sue su L’Isola dei Famosi. Partendo ...

Per me ha talento, ma ha poca esperienza in tv... io ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all'intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo", aggiunge. Zorzi è l'...Maria Teresa Ruta su Tommaso Zorzi: "Era il vincitore naturale del Gf Vip" Da molti è stata definita la vincitrice morale dell'ultima edizione del Grande ...Simona Ventura punge Tommaso Zorzi: "Ha talento, ma ha poca esperienza in tv" Tommaso Zorzi è sicuramente il personaggio del momento. Dopo la vittoria al ...