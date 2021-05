Tom Hiddleston annuncia l’arrivo anticipato della serie Loki su Disney+

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sorpresa. L’attore britannico Tomhato in un video pubblicato su YouTubedi, la nuovaoriginale prodotta da Marvel Studios che sarà visibile in esclusiva su. L’annuncio descrive appieno la cifra dell’attore, che da un paio di anni a questa parte ha abituato i suoi fan a numerosi colpi di scena e contropiedi degni delle migliori squadre italiane negli anni Ottanta e Novanta. Il nuovo giorno di uscita di, che nellatelevisiva targata Marvel interpreta il personaggio principale, ha svelato la nuova data di lancio: non più venerdì 11 ma mercoledì 9 giugno. “I mercoledì sono i nuovi venerdì”, ha detto l’attore inglese al ...

team_world : ?I mercoledì sono i nuovi venerdì? - Tom Hiddleston ? TUTTO SULLA (NUOVA) DATA DI USCITA DI LOKI su Disney+ #Loki - mrlokisbitch : RT @chiiarodiluna: io quando vedrò tom hiddleston al minuto 00.01 di #Loki - mrlokisbitch : RT @softIoki: tom hiddleston merita la cittadinanza italiana solo perché gesticola peggio di un italiano parte due - valerk_ : RT @porcoloki: marvel stans tom hiddleston che si fanno che annuncia i cazzi loro l… - LokiandBucky_ : RT @nasoliscio: il 16 maggio rivedremo tom hiddleston agli #MTVAwards come uno dei presentatori chiedetemi come sto -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Hiddleston

Loki arriverà su Disney+ con due giorni di anticipo rispetto a quanto pianificato inizialmente: lo annuncia lo stesso, l'attore che interpreta il capriccioso dio dell'inganno fratello adottivo di Thor nel Marvel Cinematic Universe , in un breve video decisamente 'in character', come si suol dire. ...In realtà il merito dell'annuncio va ache ha svelato nuova data di lancio della serie TV da lui interpretata con un video. La nuova data di uscita di Loki annunciata da...Scopri dove vedere il quarto film dell'universo cinematografico Marvel, "Thor". Il film è disponibile in streaming su Disney+.I Marvel Studios hanno annunciato una nuova data per l'esordio della serie tv "Loki", interpretata da Tom Hiddleston, su Disney+.