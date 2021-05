Tlc: Tim presenterà esposto a Consob dopo indiscrezioni su Pnrr e aggregazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - In merito alle indiscrezioni di stampa circolate nella giornata di oggi, che hanno determinato un impatto negativo sull'andamento del titolo in Borsa, Tim comunica "che presenterà un esposto alla Consob a tutela della società e dei suoi azionisti. Tim evidenzia che risultano del tutto inappropriate e prive di riscontri oggettivi le interpretazioni,riportate dagli organi di stampa,relative ai contenuti del Pnrr che ha come scopo la digitalizzazione del Paese e il completamento delle reti nelle aree in cui gli investimenti privati non sono sufficienti". Lo rende noto Tim in un comunicato. "Non si comprende, infatti, la relazione tra il suddetto Piano e possibili aggregazioni delle società oggi operanti nel settore, atteso che, come più volte ricordato anche da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - In merito alledi stampa circolate nella giornata di oggi, che hanno determinato un impatto negativo sull'andamento del titolo in Borsa, Tim comunica "cheunallaa tutela della società e dei suoi azionisti. Tim evidenzia che risultano del tutto inappropriate e prive di riscontri oggettivi le interpretazioni,riportate dagli organi di stampa,relative ai contenuti delche ha come scopo la digitalizzazione del Paese e il completamento delle reti nelle aree in cui gli investimenti privati non sono sufficienti". Lo rende noto Tim in un comunicato. "Non si comprende, infatti, la relazione tra il suddetto Piano e possibilidelle società oggi operanti nel settore, atteso che, come più volte ricordato anche da ...

