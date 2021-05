Tirrenia, compagnia a governo: "Costituire ad horas tavolo interministeriale" (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Costituire ad horas un tavolo interministeriale che possa "mediare ed accompagnare la definizione dell'accordo con Tirrenia in amministrazione straordinaria fattibile giuridicamente ed economicamente e dunque attestabile, con il metodo dell'ascolto attivo; del confronto democratico tra tutte le parti interessate; della leale collaborazione ". E' quanto chiede l'amministratore delegato di Cin, Massimo Mura, in una lettera inviata al Premier Mario Draghi e ai ministri interessati. "Nel corso delle ultime settimane, il negoziato è proseguito incessantemente, e Cin e l'Investitore hanno accettato integralmente tutte le richieste di carattere economico finanziario di Tirrenia A.S. ed in particolare: il pagamento dell'80% del credito (contro un 78% medio agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) -adunche possa "mediare ed accompagnare la definizione dell'accordo conin amministrazione straordinaria fattibile giuridicamente ed economicamente e dunque attestabile, con il metodo dell'ascolto attivo; del confronto democratico tra tutte le parti interessate; della leale collaborazione ". E' quanto chiede l'amministratore delegato di Cin, Massimo Mura, in una lettera inviata al Premier Mario Draghi e ai ministri interessati. "Nel corso delle ultime settimane, il negoziato è proseguito incessantemente, e Cin e l'Investitore hanno accettato integralmente tutte le richieste di carattere economico finanziario diA.S. ed in particolare: il pagamento dell'80% del credito (contro un 78% medio agli ...

Advertising

fisco24_info : Tirrenia, compagnia a governo: 'Costituire ad horas tavolo interministeriale': Costituire ad horas un tavolo interm… - TV7Benevento : Tirrenia, compagnia a governo: 'Costituire ad horas tavolo interministeriale'... - lifestyleblogit : Tirrenia, compagnia: 'Giorgetti convochi tavolo, poche ore per evitare crisi' - - AnsaSardegna : Tirrenia: appello compagnia a Giorgetti per evitare la crisi. Oggi in tribunale a Milano attesa decisione sul falli… - fisco24_info : Tirrenia, compagnia: 'Giorgetti convochi tavolo, poche ore per evitare crisi': 'Senza l’accordo di ristrutturazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia compagnia Crisi Cin, il tribunale concede altri giorni ...tempo alla compagnia di navigazione fino al 24 Maggio per trovare un accordo per la ristrutturazione del debito. La Procura chiede il fallimento di Cin Appello al ministro per evitare crisi Tirrenia "...

Tirrenia, CIN: "Governo usi Golden Power. A rischio 6mila posti di lavoro" Il sindacato Federam - Cisal ha annunciato uno sciopero immediato dei marittimi e del personale di terra di Tirrenia qualora saltasse la firma dei commissari della compagnia e del Mise per il ...

Tirrenia, compagnia: "Giorgetti convochi tavolo, poche ore per evitare crisi" Adnkronos Tirrenia, compagnia a governo: “Costituire ad horas tavolo interministeriale” Condividi questo articolo:Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Costituire ad horas un tavolo interministeriale che possa “mediare ed accompagnare la definizione dell’accordo con Tirrenia in amministrazione stra ...

Tirrenia, appello al ministro Giorgetti: attesa decisione tribunale su fallimento A poche ore dal baratro, con lo spettro del fallimento del quale si decide oggi in Tribunale a Milano, Tirrenia lancia un appello al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti affinché si ...

...tempo alladi navigazione fino al 24 Maggio per trovare un accordo per la ristrutturazione del debito. La Procura chiede il fallimento di Cin Appello al ministro per evitare crisi"...Il sindacato Federam - Cisal ha annunciato uno sciopero immediato dei marittimi e del personale di terra diqualora saltasse la firma dei commissari dellae del Mise per il ...Condividi questo articolo:Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Costituire ad horas un tavolo interministeriale che possa “mediare ed accompagnare la definizione dell’accordo con Tirrenia in amministrazione stra ...A poche ore dal baratro, con lo spettro del fallimento del quale si decide oggi in Tribunale a Milano, Tirrenia lancia un appello al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti affinché si ...