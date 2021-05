(Di giovedì 6 maggio 2021) Diecifa usciva nelle sale americane, il quartodelCinematic Universe e il primo vero rischio del franchise. 6 maggio 2011: nelle sale statunitensi arriva, quarto tassello di quel progetto ambizioso e intricato che è ilCinematic Universe. Un progetto che all'epoca era ancora visto come una curiosità e non come il franchise massiccio che conosciamo oggi: nonostante la Disney avesse comprato lanel 2009, idi quella che adesso è nota come laUno erano distribuiti dalla Paramount, la cui vera priorità era la saga cinematografica dei Transformers. Mancava ancora un anno all'uscita del primocollettivo degli Avengers, che avrebbe imposto gli eroi del MCU come icone ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor, 10 anni dopo: il film più rischioso della Fase 1 della Marvel - UmbertoDalessa4 : RT @BetterCallGigi: @ElCuchuEsteban @NonEvoluto @IMperialinter @chrishemsworth @HUGOBOSS @Inter - Patch campioni d'inverno - Patch stipendi… - edo_977 : RT @BetterCallGigi: @ElCuchuEsteban @NonEvoluto @IMperialinter @chrishemsworth @HUGOBOSS @Inter - Patch campioni d'inverno - Patch stipendi… - BetterCallGigi : @ElCuchuEsteban @NonEvoluto @IMperialinter @chrishemsworth @HUGOBOSS @Inter - Patch campioni d'inverno - Patch stip… - AndryDipi92 : RT @frango0o: Loro il presunto dio svedese Noi Thor ANNI LUCE DI DISTANZA -

Ultime Notizie dalla rete : Thor anni

BadTaste.it

Fin dagliCinquanta Hollywood aveva tentato d'importare Godzilla , di impadronirsi di questo ... Wingard ("The Guest", "You're Next") ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Pearson (": ......la vittoria dell'Inter è arrivata dopo ben 10dall'ultimo scudetto e per questo i tifosi hanno pensato bene di festeggiare ringraziando il dio Chris Hemsworth , alludendo al suo personaggio,...Il calendario di film e serie tv legate all'universo di Star Wars in uscita nei prossimi anni, con le date di uscita aggiornate.Chris Hemsworth, il famoso attore hollywoodiano che ha interpretato il personaggio di Thor, ha voluto dire la sua sulla controversa festa per lo scudetto dell'Inter: una pioggia di consensi per lui ...