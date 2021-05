The Amusement Park | il trailer del film di George A Romero del 1973 ritrovato dopo oltre 30 anni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 6 maggio 2021) Shudder ha condiviso ildi The, ildiretto daA.negli'70 rimasto a lungo inedito. The, ildiA.rimasto inedito dal, ha ora unufficiale in vista del debutto sugli schermi americani di Shudder. Nelato si vedono alcune delle sequenze del lungometraggio restaurato in 4K che mostra il protagonista mentre si trova in difficoltà in un parco di divertimenti dove vive un vero e proprio incubo. A distanza di molti decenni dalle riprese, eaver pensato che l'opera fosse andata persa, una copia di The ...