Terrorismo, la Francia “apre” all’Italia sull’estradizione degli ex-terroristi rossi (Di giovedì 6 maggio 2021) La Francia “apre” all’Italia sull’estradizione degli ex-terroristi rossi arrestati nei giorni scorsi oltralpe. La Corte di Appello di Parigi, rivela l’Adnkronos, ha autorizzato formalmente l’intervento dello Stato italiano nell’ambito della procedura in corso nei confronti dei 9 ex -terroristi rossi italiani che sono stati arrestati tra il 28 e il 29 aprile e che sono a rischio estradizione. La decisione presa dalla Francia a favore dell’Italia e del suo diritto di riportare a casa gli ex-terroristi di sinistra che hanno seminato sangue e morti negli anni di piombo è definitiva. E non potrà più essere contestata nel proseguo della procedura. Dopo le prime udienze la Corte di Appello di Parigi, ieri, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Laex-arrestati nei giorni scorsi oltralpe. La Corte di Appello di Parigi, rivela l’Adnkronos, ha autorizzato formalmente l’intervento dello Stato italiano nell’ambito della procedura in corso nei confronti dei 9 ex -italiani che sono stati arrestati tra il 28 e il 29 aprile e che sono a rischio estradizione. La decisione presa dallaa favore dell’Italia e del suo diritto di riportare a casa gli ex-di sinistra che hanno seminato sangue e morti negli anni di piombo è definitiva. E non potrà più essere contestata nel proseguo della procedura. Dopo le prime udienze la Corte di Appello di Parigi, ieri, ...

