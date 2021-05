Terrorismo: Campagna, 'Br arrestati non vogliono estradizione? Vigliacchi come allora' (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag.(Adnkronos) - La richiesta da parte degli ex br arrestati, di non essere estradati dalla Francia "è una cosa che ha dell'incredibile" e dimostra "oggi come allora che quelli sono dei Vigliacchi". Lo dice all'Adnkronos Maurizio Campagna, fratello di Andrea, il poliziotto ucciso in un agguato il 19 aprile 1979, a Milano. Un omicidio del quale furono ritenuti responsabili tra gli altri, Luigi Bergamin e Cesare Battisti. Campagna spiega: "Accetterei più se ammettessero di essere dei Vigliacchi, se dicessero 'siamo dei Vigliacchi oggi esattamente come quando abbiamo ucciso le persone alle spalle; siamo dei Vigliacchi perché non vogliamo assumerci le nostre responsabilità". E invece "portano avanti la tesi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag.(Adnkronos) - La richiesta da parte degli ex br, di non essere estradati dalla Francia "è una cosa che ha dell'incredibile" e dimostra "oggiche quelli sono dei". Lo dice all'Adnkronos Maurizio, fratello di Andrea, il poliziotto ucciso in un agguato il 19 aprile 1979, a Milano. Un omicidio del quale furono ritenuti responsabili tra gli altri, Luigi Bergamin e Cesare Battisti.spiega: "Accetterei più se ammettessero di essere dei, se dicessero 'siamo deioggi esattamentequando abbiamo ucciso le persone alle spalle; siamo deiperché non vogliamo assumerci le nostre responsabilità". E invece "portano avanti la tesi del ...

