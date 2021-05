Terremoto, si accelera sulla ricostruzione: Legnini firma le ordinanze per Amatrice, Camerino e i beni culturali (Di giovedì 6 maggio 2021) Stanziati quasi 280 milioni, di cui più di 100 aggiuntivi. Entro fine anno 624 cantieri pubblici più quelli in deroga. Tra gli interventi centri storici e scuole. Quarantacinque anni fa anche il sisma del Friuli Leggi su repubblica (Di giovedì 6 maggio 2021) Stanziati quasi 280 milioni, di cui più di 100 aggiuntivi. Entro fine anno 624 cantieri pubblici più quelli in deroga. Tra gli interventi centri storici e scuole. Quarantacinque anni fa anche il sisma del Friuli

Advertising

ErasmoDAngelis : RT @ReStartABDAC: #Terremoto : La ricostruzione accelera, via alle ordinanze per Amatrice, Camerino ed edifici storici @Sisma2016 https://… - corzunino : Terremoto, si accelera sulla ricostruzione: Legnini firma le ordinanze per Amatrice, Camerino e i beni culturali… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Terremoto, si accelera sulla ricostruzione: Legnini firma le ordinanze per Amatrice, Camerino e i beni culturali https://t.… - ReStartABDAC : #Terremoto : La ricostruzione accelera, via alle ordinanze per Amatrice, Camerino ed edifici storici @Sisma2016 - repubblica : Terremoto, si accelera sulla ricostruzione: Legnini firma le ordinanze per Amatrice, Camerino e i beni culturali -