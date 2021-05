Terremoti | Friuli; sui social il ricordo del sisma

(Di giovedì 6 maggio 2021) "Chiuse in macchina venivamo letteralmente sconquassate da una forza bruta" improvvisa, travolgente. Poi più nulla, solo le grida della gente ed una foschia fittissima, di colore arancione, quello dei ...

Lo scrive su Facebook il sindaco di Gemona del(Udine), Roberto Revelant. "Oggi - continua Revelant - ricordiamo le vittime di quel catastrofico terremoto, non dimenticandoci nemmeno di quello ......terremoto deldel 1976 fu un sisma di magnitudo 6.4 della scala Richter che colpì il, ... Il catalogo parametrico deiitaliani individua un epicentro macrosismico situato tra i ..."Chiuse in macchina venivamo letteralmente sconquassate da una forza bruta" improvvisa, travolgente. Poi più nulla, solo le grida della gente ed una foschia fittissima, di colore arancione, quello dei ...Era una tranquilla sera di maggio. Caldo, molto caldo raccontano; come fosse estate. Poi all’improvviso il boato e il pavimento che si muove ...