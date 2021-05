Termometri sino 35°C | evoluzione meteo stravagante Energia per Temporali

(Di giovedì 6 maggio 2021) caldo estivo con temperatura 35 gradiCaldo, caldo d’Africa. Sì, proprio così, caldo d’Estate ormai alle porte. In realtà abbiamo avuto un primo assaggio nel corso del fine settimana, allorquando non sono mancate temperature di circa 30°C. Una previsioneche si è rivelata azzeccata, indi per cui non dubitiamo del fatto che nel prossimo weekend la colonnina di mercurio possa andare anche oltre. Ce lo dicono le proiezioni termiche, che fin dai giorni scorsi lasciavano intravedere un’ondata di caldo niente male. Se si parla di caldo d’Africa sappiamo fin troppo bene che non c’è da scherzare. A livello barico abbiamo dato un’occhiata agli effetti che produrrà l’affondo ciclonico sulla Penisola Iberica e possiamo dirvi che il Nord Africa s’infiammerà. S’intravedono valori, su quel settore, che poco o nulla avrebbero da invidiare alla piena Estate. Tenete conto che ...

...termiche continuano a dirci che avremo anomalie positive piuttosto ficcanti e i...al 20 maggio non sembrano esserci i presupposti per altre rimonte anticicloniche. Qualche giornata di ...... dall'altro lato avremo un'impennata delle temperature che porterà isu valori simil ... Rammentiamo che le previsioni meteo con validitàa 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, ...Meteo Maggio 2021. Chi sperava in un prolungato periodo di bel tempo rischia di rimanere deluso. Una delusione cocente, perché ...Chi sperava in un prolungato periodo di bel tempo rischia di rimanere deluso per via del maltempo a ripetizione con forti temporali e piogge.