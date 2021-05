Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Selina si innamora di Christoph! (Di giovedì 6 maggio 2021) Che tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) sarebbe nato qualcosa è stato chiaro fin dal primissimo incontro tra i due a Tempesta d’amore. Peccato solo che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) abbia tentato di tutto per impedirlo… Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Lucy confessa a Joell di averlo ingannato! Nemmeno gli intrighi della perfida dark lady potranno però impedire ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane della soap! Dopo settimane di tira e molla, Selina capirà infatti finalmente che il suo cuore appartiene al nemico giurato della sua migliore amica. E da quel momento tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 6 maggio 2021) Che tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) evon Thalheim (Katja Rosin) sarebbe nato qualcosa è stato chiaro fin dal primissimo incontro tra i due a. Peccato solo che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) abbia tentato di tutto per impedirlo… Leggi anche:: Lucy confessa a Joell di averlo ingannato! Nemmeno gli intrighi della perfida dark lady potranno però impedire ciò che accadrà nelle prossime puntatedella soap! Dopo settimane di tira e molla,capirà infatti finalmente che il suo cuore appartiene al nemico giurato della sua migliore amica. E da quel momento tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in ...

