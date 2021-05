Tempesta d’amore | anticipazioni 7 maggio | la scoperta di Selina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 72021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.Werner, prenderà un investigatore privato, per poter trovare il Colocca arrivato dal nulla. Rosalie invece, avrebbe bisogno dei quaranta mila euro del premio del quiz che Michael, però non vuole affatto dargli, perché quei soldi sono destinati per sistemare la cucina, fatta proprio da André. Rosalie, come di consueto non si arrenderà affatto così facilmente, ed avrà in mente di mettere in atto un piano molto malvagio. ...