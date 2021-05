Tanti approvano Biden ma Merkel è scettica sulla revoca dei brevetti (Di giovedì 6 maggio 2021) "La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro". Con questa frase la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha bocciato la proposta di revoca ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) "La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro". Con questa frase la cancelliera tedesca, Angela, ha bocciato la proposta di...

Advertising

globalistIT : - Lucia39134555 : Se in tanti non approvano io ti do assolutamente ragione. Ma anche Milano. Una situazione volutamente de regolament… -