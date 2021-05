Tallulah si sposa | la figlia di Demi Moore e Bruce Willis ha detto sì

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una romantica proposta in ginocchio con tanto di anello incredibile:ha annunciato che si sposerà, condividendo su Instagram alcuni scatti speciali. Ladi, 27 anni, hasì al regista Dillon Buss con “assoluta certezza” come lei stessa ha scritto accanto al carosello di immagini che hanno immortalato i momenti pieni di emozione della proposta di nozze. A seguire, invece, ha mostrato in un video, in cui si vedono le mani ancora tremati per la forte emozione provata, lo splendido anello che ha accompagnato la proposta. Emozione che emerge già dalle foto in cui si vede tutta la sequenza: il fidanzato che si inginocchia e lei stupita, poi il bacio e l’abbraccio. Momenti speciali e indelebili che la ...