Tajani: “La famiglia senza figli non esiste”. Azzolina (M5s): “Ma Forza Italia è questa roba qua?”. Sensi: “Ma come si fa?” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La famiglia va difesa ma una famiglia senza figli non esiste, perché si guarda al futuro”. E ancora “la donna non è una fattrice, ma si realizza totalmente con la maternità e noi dobbiamo tutelare questo”. Parola del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che, intervenendo nel corso della presentazione di eventi per la festa della mamma dal titolo ‘Mamma è bello’ ha definito la sua concezione di famiglia – che non esiste senza prole – e di maternità che, dice, è la via per la piena realizzazione della donna. Un intervento che ha suscitato la reazione della deputata M5s ed ex ministro Lucia Azzolina che si domanda: “Ma Forza Italia è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “Lava difesa ma unanon, perché si guarda al futuro”. E ancora “la donna non è una fattrice, ma si realizza totalmente con la maternità e noi dobbiamo tutelare questo”. Parola del coordinatore nazionale diAntonioche, intervenendo nel corso della presentazione di eventi per la festa della mamma dal titolo ‘Mamma è bello’ ha definito la sua concezione di– che nonprole – e di maternità che, dice, è la via per la piena realizzazione della donna. Un intervento che ha suscitato la reazione della deputata M5s ed ex ministro Luciache si domanda: “Maè ...

MatteoRichetti : A volte mi chiedo se facciano a gara per lanciare l'assurdità più grande, oggi è toccata a #Tajani con la massima '… - MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - marcodimaio : Con rispetto per l’On. #Tajani, la frase “la famiglia senza figli non esiste” oltre che assurda è profondamente off… - Cocci1309 : @gianca7871 @EugenioCardi @Antonio_Tajani Fascismo clericale borghese ???? Dire che una famiglia senza figli non è… - FalvoGianluca : RT @fattoquotidiano: Tajani: “La famiglia senza figli non esiste”. Azzolina (M5s): “Ma Forza Italia è questa roba qua?”. Sensi: “Ma come si… -