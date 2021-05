Tajani: “La famiglia senza figli non esiste”. Azzolina (M5s): “Ma Forza Italia è questa roba qua?”. Sensi: “Ma come si fa?” (Di venerdì 7 maggio 2021) “La famiglia va difesa ma una famiglia senza figli non esiste, perché si guarda al futuro”. E ancora “la donna non è una fattrice, ma si realizza totalmente con la maternità e noi dobbiamo tutelare questo”. Parola del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che, intervenendo nel corso della presentazione di eventi per la festa della mamma dal titolo ‘Mamma è bello’ ha definito la sua concezione di famiglia – che non esiste senza prole – e di maternità che, dice, è la via per la piena realizzazione della donna. Un intervento che ha suscitato la reazione della deputata M5s ed ex ministro Lucia Azzolina che si domanda: “Ma Forza Italia è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) “Lava difesa ma unanon, perché si guarda al futuro”. E ancora “la donna non è una fattrice, ma si realizza totalmente con la maternità e noi dobbiamo tutelare questo”. Parola del coordinatore nazionale diAntonioche, intervenendo nel corso della presentazione di eventi per la festa della mamma dal titolo ‘Mamma è bello’ ha definito la sua concezione di– che nonprole – e di maternità che, dice, è la via per la piena realizzazione della donna. Un intervento che ha suscitato la reazione della deputata M5s ed ex ministro Luciache si domanda: “Maè ...

