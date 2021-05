Taekwondo, azzurri impegnati a Sofia a caccia degli ultimi pass olimpici a disposizione (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto pronto per il Torneo di Qualificazione Olimpica europeo di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia. Ben 120 atleti andranno a caccia degli ultimi 16 pass olimpici. Saranno tre gli atleti azzurri che tenteranno di ottenere la qualificazione e raggiungere Vito Dell’Aquila. Si tratta di Ameria Vecchi (nella categoria -57 kg), Maristella Smiraglia (nella +67 kg) e Simone Alessio (nella -80 kg). “Non avremmo mai immaginato una preparazione simile. Sarà davvero difficile in gara, per tutti. Abbiamo dato il 100%, ma potrà succedere di tutto. Sono sicuro che darò il massimo, non voglio deludere né me stesso né chi ci ha accompagnato” ha detto Simone Alessio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto pronto per il Torneo di Qualificazione Olimpica europeo diin programma al Grand Hotel Millennium di. Ben 120 atleti andranno a16. Saranno tre gli atletiche tenteranno di ottenere la qualificazione e raggiungere Vito Dell’Aquila. Si tratta di Ameria Vecchi (nella categoria -57 kg), Maristella Smiraglia (nella +67 kg) e Simone Alessio (nella -80 kg). “Non avremmo mai immaginato una preparazione simile. Sarà davvero difficile in gara, per tutti. Abbiamo dato il 100%, ma potrà succedere di tutto. Sono sicuro che darò il massimo, non voglio deludere né me stesso né chi ci ha accompagnato” ha detto Simone Alessio. SportFace.

Advertising

Coninews : Due giorni di gare e 16 nuovi pass a cinque cerchi da assegnare. ???? Domani e sabato a Sofia andrà in scena il Torn… - sportface2016 : #Taekwondo, azzurri impegnati a Sofia a caccia degli ultimi pass olimpici a disposizione - Robyfitnesstra1 : RT @Coninews: Due giorni di gare e 16 nuovi pass a cinque cerchi da assegnare. ???? Domani e sabato a Sofia andrà in scena il Torneo di Qual… - taekwondofita : RT @Coninews: Due giorni di gare e 16 nuovi pass a cinque cerchi da assegnare. ???? Domani e sabato a Sofia andrà in scena il Torneo di Qual… - TheOneAngels : RT @Coninews: Due giorni di gare e 16 nuovi pass a cinque cerchi da assegnare. ???? Domani e sabato a Sofia andrà in scena il Torneo di Qual… -