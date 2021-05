Tabellone Wta 1000 Madrid 2021: Barty guida il seeding (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Wta 1000 Madrid 2021. Sulla terra rossa spagnola è la numero uno al mondo Ashleigh Barty a guidare il seeding, seconda testa di serie Naomi Osaka. Tante le stelle presenti, tra queste anche Simona Halep e Garbine Muguruza, nella speranza che qualche azzurra possa essere promossa dalle qualificazioni. Appuntamento dal 30 aprile al 9 maggio. Tabellone WTA Madrid FINALE (1) Barty vs (5) Sabalenka SEMIFINALI (1) Barty b. (WC) Badosa 6-4 6-3 (5) Sabalenka b. Pavlyuchenkova 6-2 6-3 QUARTI DI FINALE (1) Barty vs (9) Kvitova 6-1 3-6 6-3 (WC) Badosa b. (8) Bencic 6-4 7-5 (5) Sabalenka b. (13) Mertens 6-1 4-0 ritiro Pavlyuchenkova b. Muchova 7-6(4) ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta. Sulla terra rossa spagnola è la numero uno al mondo Ashleighre il, seconda testa di serie Naomi Osaka. Tante le stelle presenti, tra queste anche Simona Halep e Garbine Muguruza, nella speranza che qualche azzurra possa essere promossa dalle qualificazioni. Appuntamento dal 30 aprile al 9 maggio.WTAFINALE (1)vs (5) Sabalenka SEMIFINALI (1)b. (WC) Badosa 6-4 6-3 (5) Sabalenka b. Pavlyuchenkova 6-2 6-3 QUARTI DI FINALE (1)vs (9) Kvitova 6-1 3-6 6-3 (WC) Badosa b. (8) Bencic 6-4 7-5 (5) Sabalenka b. (13) Mertens 6-1 4-0 ritiro Pavlyuchenkova b. Muchova 7-6(4) ...

Advertising

Giornottennis : Non mi sono dimenticato del WTA di Madrid, tabellone agli ottavi. Al momento non moltissime sorprese, fuori Azarenk… - livetennisit : WTA Saint Malo: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre al via - livetennisit : WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone di Quali. Clara Tauson n.1 del seeding cadetto -