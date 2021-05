Sversamento rifiuti chimici, proseguono le analisi della Procura nei terreni di Atena Lucana (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAtena Lucana – proseguono senza sosta da tre giorni, le operazioni di carotaggio dei terreni da parte dei tecnici dell’Arpac Campania e dei periti nominati dalla Procura della Repubblica di Potenza, sullo Sversamento illecito dei rifiuti chimici nei terreni e nei corsi d’acqua siti in Località Macchia, nel comune di Atena Lucana. Esami chimici chiesti dalla Procura, nell’ambito dell’operazione “Shamar” coordinata dalla Dda di Potenza che il mese scorso portò i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della compagnia di compagnia di Sala Consilina, ad arrestare 7 persone residenti nel Vallo di Diano, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisenza sosta da tre giorni, le operazioni di carotaggio deida parte dei tecnici dell’Arpac Campania e dei periti nominati dallaRepubblica di Potenza, sulloillecito deineie nei corsi d’acqua siti in Località Macchia, nel comune di. Esamichiesti dalla, nell’ambito dell’operazione “Shamar” coordinata dalla Dda di Potenza che il mese scorso portò i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno ecompagnia di compagnia di Sala Consilina, ad arrestare 7 persone residenti nel Vallo di Diano, ...

