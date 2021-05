Supreme, ecco (finalmente) il negozio di Milano (Di giovedì 6 maggio 2021) L'attesa è finita. E da oggi anche Milano ha il suo negozio Supreme. Dopo Londra e Parigi, il brand americano - dallo scorso novembre entrato nella galassia di Vf Corporation - ha scelto la capitale della moda italiana per il suo terzo store monomarca (tredicesimo al mondo). Location scelta: Brera, Corso Garibaldi, all’angolo con piazza San Simpliciano, dove in un ampio spazio, con le pareti colorate dai murales dell’artista americano Nate Lowman, si trovano le collezioni del brand tanto amato dalla nuove generazioni, che all'ingresso dello store saranno accolti da due divertenti sculture realizzate dall’artista e skater professionista Mark Gonzales, e una maxi-installazione, un collage di foto digitali, concepita da Weirdo Dave per incorniciare le tavole da skate in vendita. Supreme, negozio a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) L'attesa è finita. E da oggi ancheha il suo. Dopo Londra e Parigi, il brand americano - dallo scorso novembre entrato nella galassia di Vf Corporation - ha scelto la capitale della moda italiana per il suo terzo store monomarca (tredicesimo al mondo). Location scelta: Brera, Corso Garibaldi, all’angolo con piazza San Simpliciano, dove in un ampio spazio, con le pareti colorate dai murales dell’artista americano Nate Lowman, si trovano le collezioni del brand tanto amato dalla nuove generazioni, che all'ingresso dello store saranno accolti da due divertenti sculture realizzate dall’artista e skater professionista Mark Gonzales, e una maxi-installazione, un collage di foto digitali, concepita da Weirdo Dave per incorniciare le tavole da skate in vendita.a ...

Advertising

Diregiovani : In omaggio alla città la box logo sarà dedicata all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci ???? @supremenewyork… - MiTomorrow : Oggi apre il negozio che fa impazzire i teenagers e non solo: ecco dove ? #milano #negozio #ragazzi #supreme - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Domani apre il negozio che fa impazzire i teenagers e non solo: ecco dove ? #supreme #domani #milano #negozio https://t.… - MiTomorrow : Domani apre il negozio che fa impazzire i teenagers e non solo: ecco dove ? #supreme #domani #milano #negozio -