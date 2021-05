Supplenze ATA, Sindacati chiedono proroga fino al 31 agosto per tutti i contratti (Di giovedì 6 maggio 2021) Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams chiedono al ministero dell'Istruzione la proroga fino al 31 agosto di tutti i contratti di supplenza del personale ATA. La richiesta è stata fatta pensando al grande lavoro che dovranno svolgere le scuole nel periodo estivo, tra cui Esami di Stato e graduatorie di terza fascia ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unamsal ministero dell'Istruzione laal 31didi supplenza del personale ATA. La richiesta è stata fatta pensando al grande lavoro che dovranno svolgere le scuole nel periodo estivo, tra cui Esami di Stato e graduatorie di terza fascia ATA. L'articolo .

