Superlega | la Juventus e altri club rischiano pesanti sanzioni

(Di giovedì 6 maggio 2021) La UEFA è pronta con le azioni disciplinari contro le squadre che hanno aderito alla nuova lega Lasi è sgretolata ancora prima di nascere con i principaliche si sono tirati indietro dopo le varie proteste mediatiche e dei i tifosi. La UEFA, non ha digerito l’ammutinamento anzi come promesso è pronta ad azioni legali. Secondo quanto sostenuto da Espn da settimane l’organismo del calcio europeo avrebbe iniziato a trattare per arrivare a un accordo sulle, trovando disponibilità da parte delle sei inglesi, dell’Inter e l’Atletico Per i dissidenti è prevista una sanzione di due anni con l’esclusione dalle prossime edizioni di Champions ed Europa League. Leggi anche:, Maldini prende le distanze ma scoppia il malcontento dei tifosi Ci sarebbero infatti alcuniche non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Juventus

Read More Sport, 'Juve e Milan rischiano squalifica con Real e Barcellona' parola di Uefa 6 Maggio 2021, Milan, Real Madrid e Barcellona rischiano l'esclusione dalle coppe europee ...Read More Sport, 'Juve e Milan rischiano squalifica con Real e Barcellona' parola di Uefa 6 Maggio 2021, Milan, Real Madrid e Barcellona rischiano l'esclusione dalle coppe europee ...La UEFA ha deciso quale sarà la sanzione per quelle squadre che ancora non hanno formalizzato la loro uscita dalla Superlega: 2 anni di esclusione dalle coppe europee da loro organizzate. Come afferma ...La UEFA ha deciso quale sarà la sanzione per quelle squadre che ancora non hanno formalizzato la loro uscita dalla Superlega: 2 anni di esclusione dalle coppe europee da loro organizzate. Come afferma ...