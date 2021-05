Superlega – “Due anni di squalifica per Juventus | Milan | Barcellona | Inter e Real Madrid”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Duedidalla Champions League per, è questo il provvedimento che vuole prendere la Uefa. Tutte le squadre che sono ancora coinvolte nel progettoresteranno fuori per duedalle competizioni europee: quindi Champions League ed Europa League. Aleksander Ceferin, a capo della Uefa, aveva promesso sanzioni per coloro continuavano a sostenere il progetto di un nuovo format di calcio ed a quanto pare sta mantenendo le promesse. Secondo il media americano, negli ultimi 10 giorni la Uefa ha avuto contatti con i 12 club fondatori della fallitae ha trovato un accordo, per una penalità di minor entita’ e la volontà di non ...

La parola "fine" alla, una sorta di golpe realizzato "a freddo" dai 12 club più ricchi e ... Agnelli trattava sutavoli, a favore della Juve e contro l'interesse delle altre società: una ...... Real Madrid, Milan e Barcellona un'esclusione dianni dalla Champions League e dall'Europa ... 'Chiunque continui a essere coinvolto nella, in futuro non potrà giocare nelle competizioni ...La Uefa avrebbe in mente l'esclusione per due edizioni di Juventus, Real Madrid, Milan e Barcellona dalle coppe europee se non dovessero fare retromarcia sulla Superlega. Sul tema ai microfoni ...Secondo 'Sky Sport', i 12 club fondatori della Superlega saranno puniti con sanzioni economiche. Pene più pesanti per chi non lascia il progetto.