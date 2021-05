Superbonus | Letta | ‘buon senso estenderlo | lavori su condomini garantisce equità’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – “E’ una questione di buone di amore per il Paese, dobbiamo cercare di fare di tutto perchè la stabilizzazione della norma dia certezze. Rappresentiamo la maggioranza del Parlamento, siamo persone che possono assumersi questo impegno, il Pd lo ha già fatto e lo confermo”. Lo ha detto Enriconel suo intervento all’evento on line dell’Ance sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

tuttoingegnere : Enrico #Letta (Segretario PD): 'Quella del #Superbonus 110% è una questione di buon senso e di amore per il Paese.… - 280569Ruitor : RT @mrctrdsh: Affascinante il “duello” fra Letta e Salvini. Li divide un’ora, 22 o 23? Letta accusa Salvini di sabotare il governo, e lo es… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Letta

SardiniaPost

Così il segretario Pd, rilanciando la proposta sulle 'vacanze italiane 2021'. Parlando di rilanci,ha confermato l'impegno per la proroga delfino al 2023. "Una questione di buon ...... gli interventi del già Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del Vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, del Segretario del Partito Democratico, Enrico, ...Letta, tra l'altro, ha messo in guardia su quello che può essere "la tomba del provvedimento: se non si ammodernano edifici del dopoguerra la misura ha fallito parte della sua fi ...In Italia c'è un settore a caccia di giovani talenti. È l'artigianato artistico che, dà sfogo alla creatività e non conosce la routine ...