Superbonus | Conte | ‘M5s garante dell’estensione al 2023 anche per settore turistico e ricettivo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Ilè una misura cara al M5s, che l’ha ideata e proposta, con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, e ora si faràfino a tutto il”. Lo ha detto Giuseppenel dibattito on line dell’Ance sul. “Questa misura ha subito suscitato l’attenzione dei colleghi ed è stata studiata dagli altri Paesi europei -ha spiegato l’ex premier-. Gli oltre 10mila cantieri in tutto il Paese non possono subite battute di arresto e incertezze per nuove tempistiche e risorse nella nuova legge di Bilancio. Su questo Draghi e Franco hanno dimostrato già ampia disponibilità e un impegno preciso, ora bisogna tradurre l’impegno per iscritto, prevedere subito la proroga alper tutti gli edifici coinvolti. Occorrono ...