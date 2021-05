Superbonus | Bersani | ' funziona se entra nella testa di tutti gli italiani | che non sono i ricchi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Le misure a finalità ambientale avranno gambe per camminare se sanno innervare l'economia e imparentarsi con il sistema sociale. Se queste misure nonnodella maggioranza degli, che none super, non vano da nessuna parte". Lo ha detto Pier Luigiall'evento on line dell'Ance sul. "Ora siamo ancora dentro al bricolage. Abbiamo difficoltà ad arrivare ai condomini e al patrimonio più deteriorato -ha spiegato-. C'è il Dl semplificazioni, dobbiamo intervenire lì. Per la proroga, è chiaro che bisogna trovare il modo di dare certezza, ma non puoi dare 7-10mld con un emendamento. Bisogna formalizzare l'impegno e poi riempirlo ...