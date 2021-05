Super League, Gravina: «Progetto maldestro, preserviamo il futuro del calcio» (Di giovedì 6 maggio 2021) Gabriele Gravina torna a parlare della Super League: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC sul Progetto Gabriele Gravina parla di Super League, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net e Standard Football. «In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo Progetto maldestro. Quanto accaduto è stato l’occasione, e lo è ancora oggi, per interrogarci su cosa dobbiamo fare per preservare il futuro del calcio». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Gabrieletorna a parlare della: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC sulGabrieleparla di, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net e Standard Football. «In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo. Quanto accaduto è stato l’occasione, e lo è ancora oggi, per interrogarci su cosa dobbiamo fare per preservare ildel». L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - OssimoroJu29ro : @frankragosta @frcaf @fabbricainter @marifcinter E giocate la Champions, chi ve lo impedisce? E da tifosi, guardate… - NelloMurone : Super League, la Uefa minaccia Juve e Milan. Cosa rischiano? - AlessioChetto : RT @AJG_Official: Almeno in Super League 5 squadre potevano entrare per meriti - thetrueshade : @FBiasin Sicuramente migliore di quello della super league -