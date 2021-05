Super League, Christillin: «Debiti per 730 milioni tra mercato e commissioni» (Di giovedì 6 maggio 2021) Evelina Christillin tira un’altra stoccata alla Super League e ai club fondatori. Ecco le dichiarazioni dopo le ultime notizie Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA, ha parlato a Formiche.net della Super League. «Queste 12 squadre l’anno scorso hanno accumulato Debiti per 730 milioni di euro e nove di queste sono tuttora in un passivo acclarato. Io mi astengo da qualunque tipo di valutazioni sulla bontà o meno della Superlega, non spettano a me, ma è evidente che sono le singole federazioni a far sopravvivere il mondo dello sport a tutti i livelli (femminile, giovanili, infrastrutture), mentre queste squadre concentrano sempre più le loro spese su calciomercato e commissioni ai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Evelinatira un’altra stoccata allae ai club fondatori. Ecco le dichiarazioni dopo le ultime notizie Evelina, membro dell’esecutivo UEFA, ha parlato a Formiche.net della. «Queste 12 squadre l’anno scorso hanno accumulatoper 730di euro e nove di queste sono tuttora in un passivo acclarato. Io mi astengo da qualunque tipo di valutazioni sulla bontà o meno dellalega, non spettano a me, ma è evidente che sono le singole federazioni a far sopravvivere il mondo dello sport a tutti i livelli (femminile, giovanili, infrastrutture), mentre queste squadre concentrano sempre più le loro spese su calcioai ...

Advertising

capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - totofaz : @owenbuzzo @IMBili_ Che abbiano fatto le cose meglio come Lega è indubbio. Ma ora, per come è il calcio, il loro st… - TarallucciE : RT @franvanni: Thread super interessante sulle performance sportive dei club guidati da nababbi in Premier League (visto che è Pap, ci ha m… - DarioSG77 : @armagio The Super Coppa Italia League - BBilanShit : RT @franvanni: Thread super interessante sulle performance sportive dei club guidati da nababbi in Premier League (visto che è Pap, ci ha m… -