Stranger Things | Netflix rilascia il promo ufficiale della quarta stagione! Video

Da poco la pagina Instagram di Netflix Italia ha riservato una sconvolgente sorpresa per i fan della serie Stranger Things a sorpresa, infatti, i fan si sono ritrovati il teaser ufficiale della nuova stagione. In questo criptico ed avvincente trailer ufficiale rivediamo la protagonista Undici interpretata dalla giovane attrice Millie Bobby Brown. Il trailer ha luogo in un laboratorio dove vengono studiati i ragazzini con abilità speciali, è un uomo ad entrare in questa stanza dove i bambini presenti lo chiamano "papà". Un dettaglio curioso che ai più esperti rimanda alla prima stagione quando Undici, e gli altri ragazzi, rivolgevano questo termine al dottor Martin Brenner. Sembrerebbe quindi che ci sia il ritorno di questo inquietante personaggio…

