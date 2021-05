(Di giovedì 6 maggio 2021) Da poco la pagina Instagram diItalia ha riservato una sconvolgente sorpresa per i fanseriea sorpresa, infatti, i fan si sono ritrovati il teasernuova stagione. E’ statoto questo criptico ed avvincente trailernel quale rivediamo la protagonista Undici interpretata dalla giovane attrice Millie Bobby Brown. La scena ha luogo in un laboratorio dove vengono studiati i bambini con abilità speciali ed è un uomo ad entrare in questa stanza dove si trovano dei bambini che lo chiamano “papà” . Un dettaglio che ai più esperti rimanda alla prima stagione quando Undici rivolgeva questo termine al dottor Martin Brenner. Sembrerebbe quindi che ci sia il ritorno di questo inquietante personaggio… La ...

Netflix ha appena rilasciato il teaser trailer dell'attesissima quarta stagione di, le cui riprese sono al momento in corso. LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA La sinossi: Ambientata nella cittadina di Hawkins in Indiana ,è una dichiarazione d'amore ...Tornae lo fa con ik primo trailer della quarta stagione che ci riporterà i ragazzi che hanno 'sconvolto' il mondo delle serie tv. Torna Eleven e torna nei laboratori dove il dottor Brenner ...Netflix rilascia il teaser dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things, le cui riprese sono al momento in corso. Ambientata nella cittadina di Hawkins in Indiana, Stranger Things è una dichiar ...Stranger Things, Netflix rilascia il promo ufficiale della quarta stagione! (Video). Rilasciato il promo ufficiale ...