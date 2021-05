Stranger Things 4: il teaser trailer della quarta stagione della serie Netflix (Di giovedì 6 maggio 2021) Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Stranger Things 4, nuova stagione dell'amata serie TV, la cui uscita nel catalogo streaming è prevista per il 2022. Un nuovo teaser trailer condiviso da Netflix anticipa Stranger Things 4 e permette ai fan della serie di dare un primo sguardo alla quarta stagione della serie sci-fi, in uscita nel 2022, quando saranno trascorsi ben tre anni dal rilascio dei precedenti episodi. Il video è ambientato in un edificio simile a una clinica, in cui vediamo dei bambini impegnati in diverse attività "ricreative". È ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)ha rilasciato ildi4, nuovadell'amataTV, la cui uscita nel catalogo streaming è prevista per il 2022. Un nuovocondiviso daanticipa4 e permette ai fandi dare un primo sguardo allasci-fi, in uscita nel 2022, quando saranno trascorsi ben tre anni dal rilascio dei precedenti episodi. Il video è ambientato in un edificio simile a una clinica, in cui vediamo dei bambini impegnati in diverse attività "ricreative". È ...

