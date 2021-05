Starship SN 15, flight test perfetto: giornata storica per SpaceX – VIDEO (Di giovedì 6 maggio 2021) Starship SN15, lancio e atterraggio da copione. È la prima volta che un prototipo di SpaceX non esplode: il razzo riutilizzabile non è più solo un sogno. Starship SN15 (image from twitter.com/NASASpaceflight)SpaceX ce l’ha fatta. Per la prima volta un prototipo del mega razzo Starship completa con successo tutto il flight-test, senza esplodere in fase di atterraggio. Il protagonista assoluto di una storica giornata per l’azienda spaziale di Elon Musk è Starship SN15. Il razzo è stato lanciato ieri presso la base di Boca Chica in Texas e ha superato brillantemente tutte le fasi dell’operazione, confermando la validità dell’idea di Musk che punta alla creazione di un servizio spaziale commerciale servito ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021)SN15, lancio e atterraggio da copione. È la prima volta che un prototipo dinon esplode: il razzo riutilizzabile non è più solo un sogno.SN15 (image from twitter.com/NASASpacece l’ha fatta. Per la prima volta un prototipo del mega razzocompleta con successo tutto il, senza esplodere in fase di atterraggio. Il protagonista assoluto di unaper l’azienda spaziale di Elon Musk èSN15. Il razzo è stato lanciato ieri presso la base di Boca Chica in Texas e ha superato brillantemente tutte le fasi dell’operazione, confermando la validità dell’idea di Musk che punta alla creazione di un servizio spaziale commerciale servito ...

Advertising

NewsSpazio : Starship SN-15, successo in tutto il test flight del nuovo prototipo di SpaceX, video! - vedanama : RT @AstronautiCAST: #SN15 in attesa del volo. Per il momento è stato spostato a domani sera. Ne teniamo traccia qui: - AstronautiCAST : #SN15 in attesa del volo. Per il momento è stato spostato a domani sera. Ne teniamo traccia qui:… -