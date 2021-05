'Starfield non arriverà nel 2021' (Di giovedì 6 maggio 2021) Starfield di Bethesda è uno dei giochi più attesi dai fan e, mentre molti insider sono convinti che il titolo arriverà entro quest'anno, qualcuno la pensa diversamente. E quel qualcuno è il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier. In una sessione di domande e risposte su Reddit per promuovere il suo nuovo libro "Press Reset", il giornalista ha risposto a un utente dicendo che Starfield non arriverà nel 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021)di Bethesda è uno dei giochi più attesi dai fan e, mentre molti insider sono convinti che il titoloentro quest'anno, qualcuno la pensa diversamente. E quel qualcuno è il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier. In una sessione di domande e risposte su Reddit per promuovere il suo nuovo libro "Press Reset", il giornalista ha risposto a un utente dicendo chenonnel. Leggi altro...

Eurogamer_it : No, #Starfield non arriverà quest'anno. Lo sostiene Jason Schreier. - RpgBox77 : @GamePlayFusi Mi aspettavo almeno Starfield da Bethesda insieme a Stalker 2 e the Ascent. Il primo non esce, gli al… - Asgard_Hydra : Starfield non uscirà nel 2021, secondo Jason Schreier - - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Starfield non uscirà nel 2021, secondo Jason Schreier - marino29b : RT @Multiplayerit: Starfield non uscirà nel 2021, secondo Jason Schreier -

