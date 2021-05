Star Wars, Michael B. Jordan: "Il provino per Il Risveglio della Forza? Forse il peggiore che abbia mai fatto" (Di giovedì 6 maggio 2021) Michael B. Jordan ha rivelato di aver sostenuto il provino per uno dei ruoli della nuova trilogia di Star Wars, e di aver fatto... Beh, sicuramente non un ottimo lavoro. Sono ormai passati sei anni dal debutto nelle sale di Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza, ma Michael B. Jordan non ha certo dimenticato il suo fallimentare provino per uno dei ruoli principali della nuova trilogia. Come ha raccontato ai microfoni di Variety durante una recente intervista per il suo ultimo film, Without Remorse, tra i suoi peggiori provini l'attore di Black Panther e Creed annovera sicuramente quello per uno dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)B.ha rivelato di aver sostenuto ilper uno dei ruolinuova trilogia di, e di aver... Beh, sicuramente non un ottimo lavoro. Sono ormai passati sei anni dal debutto nelle sale di: Episodio VII - Il, maB.non ha certo dimenticato il suo fallimentareper uno dei ruoli principalinuova trilogia. Come ha raccontato ai microfoni di Variety durante una recente intervista per il suo ultimo film, Without Remorse, tra i suoi peggiori provini l'attore di Black Panther e Creed annovera sicuramente quello per uno dei ...

Advertising

disinformatico : C'è gente che ancora pensa che ci sia rivalità fra i fandom di Star Wars e quelli di Star Trek. No. L'Universo è g… - shawdems : @bloomharuki Mi escono certe spade laser all'improvviso che altro che star wars qua - myalteregoste : @nasoliscio Non possono accavallare uscite Marvel con uscite Star Wars, il venerdì fino a quasi fine maggio c'è Bad Batch - DiscorsiChewbe : Dove posso trovare i romanzi di Star Wars? In che ordine sono? Quali sono canonici? In questo articolo trovate tram… - alltheCoolThin2 : Il tappetino per mouse di Star Wars, disponibile in 3 misure -