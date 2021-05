Sputnik Light | ecco il vaccino Covid monodose della Russia

Advertising

anteprima24 : ** De Luca aspetta ancora #Sputnik e in #Russia arriva la versione light monodose ** - fisco24_info : Vaccini: Mosca registra Sputnik Light, versione monodose: Annuncia il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdi… - giornaleradiofm : Vaccini: Mosca registra Sputnik Light, versione monodose: (ANSA) - MOSCA, 06 MAG - La versione a dose singola del v… - ilycozzi : Arriva Sputnik Light monodose e non è un formaggio ???? - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il monodose russo ha una efficacia del 79,4% #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik Light

Sputnik Italia

La Russia registra il vaccino anti Covid monodose. L'annuncio è stato dato dal fondo russo per gli investimenti diretti . Rispetto al vaccinoV , la versioneprevede l'inoculazione di una singola dose. Secondo ...La versione a dose singola del vaccinoV, chiamato, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Il vaccino monodoseha dimostrato un'efficacia del 79,4% stando ...La versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Il vaccino monodos ...Novità importante per la campagna vaccinale nel mondo. In Russia è stata infatti approvata una versione light del vaccino Sputnik V che necessiterà della somministrazione di una sola dose. La sua effi ...