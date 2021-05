Sport: “Chelsea e Inter vogliono Pjanic” (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo il quotidiano Sportivo spagnolo Sport, Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona già dopo appena una stagione dal suo arrivo. Il bosniaco sta trovando poco spazio e i blaugrana non lo riterrebbero incedibile. Così, sempre secondo Sport, su di lui ci sarebbe qualche squadra europea come Chelsea e Inter, che potrebbero muoversi concretamente in estate per avere il centrocampista ex Roma e Juventus. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo il quotidianoivo spagnolo, Miralempotrebbe lasciare il Barcellona già dopo appena una stagione dal suo arrivo. Il bosniaco sta trovando poco spazio e i blaugrana non lo riterrebbero incedibile. Così, sempre secondo, su di lui ci sarebbe qualche squadra europea come, che potrebbero muoversi concretamente in estate per avere il centrocampista ex Roma e Juventus. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : ?? CHELSEA-REAL MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Werner (28’) ? #Mount (85’) ?? - SkySport : Chelsea-Real Madrid, Zidane: 'I Blues hanno meritato la finale. Futuro? Ora non ci penso' - SkySport : Chelsea, rivoluzione Tuchel: numeri super in Champions e in Premier League - sickpep8 : @90ordnasselA @sport Sperando Chelsea - siamotuttipoeti : @90ordnasselA @sport Pjanic al Chelsea e Kovacic torna da noi. Non so se sia ancora un giocatore di calcio ma le su… -