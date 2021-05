Spiral - L'eredità di Saw, l'account del film al centro di un'inquietante, ed esilarante, campagna marketing (Di giovedì 6 maggio 2021) L'account Twitter del film Spiral - L'eredità di Saw, nell'ambito di un'originale campagna marketing, è stato "vittima" degli hacker. Spiral - L'eredità di Saw è stato al centro di una divertente campagna marketing che ha visto l'account Twitter del film diventare vittima degli hacker. La pagina Saw quotes ha infatti finto di avere delle foto e altri contenuti compromettenti, minacciando di diffonderli. Le immagini mostravano Jigsaw in un'inedita versione "sexy" e la risposta dell'account di Spiral - L'eredità di Saw è stata immediata chiedendo di interrompere immediatamente il ricatto per evitare azioni legali. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Twitter del- L'di Saw, nell'ambito di un'originale, è stato "vittima" degli hacker.- L'di Saw è stato aldi una divertenteche ha visto l'Twitter deldiventare vittima degli hacker. La pagina Saw quotes ha infatti finto di avere delle foto e altri contenuti compromettenti, minacciando di diffonderli. Le immagini mostravano Jigsaw in un'inedita versione "sexy" e la risposta dell'di- L'di Saw è stata immediata chiedendo di interrompere immediatamente il ricatto per evitare azioni legali. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spiral - L'eredità di Saw, l'account del film al centro di un'inquietante, ed esilarante, campagna marketi… - Voto10 : Spiral - L'eredità di Saw: online la clip You?re Getting A Partner - GianlucaOdinson : Da IMAX un nuovo enigmatico poster per Spiral: L'eredità di Saw • Universal Movies - suffragettecine : RT @01Distribution: Preparatevi a perdere ogni certezza, tutto sta per essere capovolto. ?? #Spiral - L'eredità di Saw, dal 16 giugno al cin… - Parole_a_Colori : RT @01Distribution: Preparatevi a perdere ogni certezza, tutto sta per essere capovolto. ?? #Spiral - L'eredità di Saw, dal 16 giugno al cin… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiral eredità Spiral - L'eredità di Saw, l'account del film al centro di un'inquietante, ed esilarante, campagna marketing Spiral - L'eredità di Saw è stato al centro di una divertente campagna marketing che ha visto l'account Twitter del film diventare vittima degli hacker. La pagina Saw quotes ha infatti finto di avere ...

Da Freaks Out a Diabolik, il cinema italiano in prima fila nel listino 01 Distribution Non mancherà però il cinema di genere americano, come dimostrano l'horror Spiral: L'eredità di Saw e il terzo capitolo di After , saga sentimentale di enorme successo, prima su carta e ora in sala. ...

Spiral - L'eredità di Saw, l'account del film al centro di un'inquietante, ed esilarante, campagna marketing Movieplayer.it - L'di Saw è stato al centro di una divertente campagna marketing che ha visto l'account Twitter del film diventare vittima degli hacker. La pagina Saw quotes ha infatti finto di avere ...Non mancherà però il cinema di genere americano, come dimostrano l'horror: L'di Saw e il terzo capitolo di After , saga sentimentale di enorme successo, prima su carta e ora in sala. ...