Spezia-Napoli | previsione tattica e probabili formazioni

Advertising

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - claudioruss : #SerieA SPEZIA – NAPOLI Sabato 08/05 h. 15.00 IRRATI MELI – ALASSIO IV: MARINI VAR: BANTI AVAR: VIVENZI - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - NunzioMarrazzo : Spezia-Napoli. Fischia Irrati: i precedenti dei partenopei con l’arbitro di Pistoia ?? #Calcio, #Irrati, #Napoli,… - cn1926it : Verso #SpeziaNapoli, #Osimhen in vantaggio su #Mertens: #Politano scalza #Lozano -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

Calcio d'Angolo

L'ex calciatore diRoberto Bordin , allenatore della Moldavia , è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale ...nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' , è intervenuto Riccardo Saponara, giocatore dello, che ha parlato della partita, del match di andata al Maradona e di altro. ...“Fui molto vicino al Napoli di Sarri, ma la trattativa non andò in porto per diverse situazioni. Mi ha aiutato tantissimo per salire in serie A. Per quanto riguarda la sfida contro il Napoli in campio ...Gli azzurri vogliono riprendere la marcia verso la Champions, la tattica di Spezia-Napoli Spezia-Napoli sarà una gara importante per entrambe le squadre, ...