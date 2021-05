Space X, il razzo di Elon Musk atterra senza esplosioni nella base in Texas: era il quinto tentativo. Il video (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo quattro fallimenti arriva un successo per il razzo Starship di Space X. Il razzo è atterrato nella base in Texas al suo quinto tentativo, dopo che nei precedenti quattro si erano registrate spettacolari esplosioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo quattro fallimenti arriva un successo per ilStarship diX. Iltoinal suo, dopo che nei precedenti quattro si erano registrate spettacolari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

infoitscienza : Space X: razzo Starship, lancio e atterraggio riescono per la prima volta - yahoo_italia : Space X, nuova prova di atterraggio per il razzo Starship - NikeSkywalker : RT @Agenzia_Italia: Space X fa atterrare con successo Starship al quinto tentativo - OndaWave_ : ??MORNING NEWS?? ????USA: Biden favorevole a rimuovere i brevetti per i vaccini contro il Covid in modo da poter acce… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Space X fa atterrare con successo Starship al quinto tentativo -